NANDEZ, Non rinnoverà col Cagliari: addio da svincolato

Nahitan Nandez e il Cagliari, una storia in cui è difficile prevedere il finale visti anche i numerosi intrecci del passato, quando il centrocampista sembrava essere a un passo dal lasciare la Sardegna. L'uruguaiano ha mostrato sempre un fortissimo attaccamento alla causa rossoblù e ha dichiarato più volte di trovarsi benissimo nell'isola, ma al momento sembra piuttosto difficile che la sua avventura in magia rossoblù prosegua oltre il 30 giugno 2024.

Addio da svincolato

Sarà quello, con ogni probabilità, il punto di arrivo di una bella esperienza, durata cinque stagioni. Arrivato nell'estate del 2019 dal Boca Juniors, El Leon non rinnoverà il suo contratto e andrà via a parametro zero, salvo un inatteso colpo di scena. Secondo quanto riporta L'Unione Sarda, sarebbe anche da escludere la cessione del giocatore in questa sessione di mercato.