Intercettato in Sardegna da fcinternews.it, l'ormai ex obiettivo viola Radja Nainggolan ha così parlato della sua nuova avventura al Cagliari: "Messaggio ai tifosi? Sto arrivando. Esperienza all'Inter? Ho altri due anni di contratto dopo questo, magari coi nerazzurri non è finita. Vediamo... Cosa è accaduto? Starò sul ca**o, che ne so... (ride, ndr)".