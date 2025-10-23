Mutu: "Con la Fiorentina parlai della possibilità di allenare l'Under 23"

L'ex giocatore della Fiorentina, Adrian Mutu, ha parlato a Grp.ro della voglia di allenare e della differenza con Chivu che è partito dalla Primavera dell'Inter per poi allenare, dopo la parentesi a Parma, la prima squadra nerazzurra. Mutu ha rivelato di un pour parler con la Fiorentina per una panchina: "Non avevo pazienza, volevo allenare... A un certo punto, la Fiorentina mi ha chiesto di prendere la guida della loro squadra Under 23. È stata una discussione, non un'offerta ufficiale".