MUSEO CALCIO, Aperture festive e brindisi l'1/1

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, MERCATO VIOLA: SI RIACCENDE LA PISTA FARAGÒ Il mercato non muore mai e anche a meno di 50 giorni dall’apertura dalla sessione di gennaio la Fiorentina sta proseguendo nei suoi sondaggi su profili che potrebbero fare al caso dei viola a partire dalla seconda parte di campionato. Uno dei giocatori che - secondo... Il mercato non muore mai e anche a meno di 50 giorni dall’apertura dalla sessione di gennaio la Fiorentina sta proseguendo nei suoi sondaggi su profili che potrebbero fare al caso dei viola a partire dalla seconda parte di campionato. Uno dei giocatori che - secondo... NOTIZIE DI FV ITALIANO/1, DV9 PRENDA SPUNTO DA CR7 E MESSI Durante la conferenza stampa di pochi minuti fa il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha anche parlato della crescita esponenziale di Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole sull'attaccante clase 2000: "Dusan non è capocannoniere a caso... per... Durante la conferenza stampa di pochi minuti fa il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha anche parlato della crescita esponenziale di Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole sull'attaccante clase 2000: "Dusan non è capocannoniere a caso... per... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 26 novembre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi