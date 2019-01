Così l'attaccante viola Luis Muriel a Sky Sport nel pre-partita di Fiorentina-Sampdoria: "Sono molto contento di essere tornato in Italia. Inizio subito il campionato con una partita speciale per me: ora indosso i colori viola e darò tutto per questa maglia, ma la Samp la porto nel cuore. Lo sanno tutti quello che provo per i blucerchiati".