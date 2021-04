MURIEL, Problemi alla schiena dietro al cambio. Ora...

Problemi alla schiena per Luis Muriel. L'attaccante colombiano è uscito al termine del primo tempo per via di un fastidio alla schiena: la conferma è arrivata dallo stesso Gasperini, ma a quanto pare non dovrebbero esserci ulteriori problemi in vista della gara contro la Fiorentina. Nei prossimi giorni arriveranno maggiori indicazioni sulle condizioni del colombiano.