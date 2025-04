Muller diventa il 3° giocatore con più presenze in Champions League

Serata storica per Thomas Muller, bandiera del Bayern Monaco che scendendo in campo stasera contro l'Inter eguaglia Lionel Messi come presenze in Champions League. Il fuoriclasse tedesco è arrivato a 163 presenze totali, dietro solo a Iker Casillas con 177 e Cristiano Ronaldo con 183. Un traguardo non da poco per Muller che spera di festeggiare con una vittoria in casa dell'Inter ribaltando così il risultato di 2-1 per i nerazzurri maturato all'andata a Monaco.

Le voci sull'interesse della Fiorentina per Muller

Nella giornata di oggi sono uscite delle indiscrezioni che vorrebbero la Fiorentina interessata all'attaccante tedesco che a fine stagione dirà addio al Bayern Monaco. Dopo l'indiscrezione della Bild è arrivata anche la conferma di Sky Sport secondo cui la società gigliata avrebbe chiesto informazioni all'entourage dell'attaccante tedesco classe 1989 che andrà a scadenza il prossimo giugno.