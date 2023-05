MOURINHO, Risponde alle critiche di Ulivieri

FirenzeViola.it

José Mourinho, alla fine della gara persa con l'Inter, è tornato sulle polemiche con l'arbitro Chiffi della scorsa gara, rispondendo anche al presidente di Assoallenatori, Ulivieri, che lo aveva aspramente criticato: "Non ho messo mai in dubbio l'onestà dell'arbitro, mai. Ho detto che per me non ha qualità, che un arbitro deve essere empatico con tutti. Oggi per esempio il quarto arbitro è stato un grande arbitro ed è stato empatico, vediamo dove può arrivare. La critica più forte che ho ricevuto è stata la mia gioia più grande, perché è stata fatta da una persona con tre anni di squalifica per scommesse (l'allusione è al 1986, quando Ulivieri allenava il Cagliari e fu coinvolto e squalificato per 3 anni nello scandalo del Totonero-bis, ndr). Solo in Italia una persona così può avere una posizione istituzionale importante, essere criticato da uno così mi dà gioia, perché mi dà la certezza che sono di un pianeta diverso".

Ulivieri aveva commentato le parole di Mourinho "Gravi e inaccettabili. In particolare ammettere di essere andato in panchina con un microfono per registrare i colloqui tra lui e il gruppo arbitrale, giustificando una scelta da lui definita difensiva, prefigura, anche come sola ipotesi, un'azione che mina alle fondamenta l'intero sistema, in una sorta di tutti contro tutti".