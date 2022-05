MOURINHO, Futuro? Resto a Roma. Momento calmo

Nel corso della sua intervista a Sky Sport UK, il tecnico della Roma José Mourinho ha risposto anche ad una domanda riguardante il suo prossimo futuro: "Mi trovo in un momento tranquillo perché ho ancora due anni di contratto. Il club non mi ha avvicinato per prolungare dunque non mi ha messo nella condizione di dover dare risposte. Per questo è un momento calmo, di equilibrio. Dobbiamo solo finire la stagione nel miglior modo possibile. Sarò qua al 100% la prossima stagione, non sto cercando cambiamenti. Le persone che mi conoscono sanno che non voglio cambiare. Non me ne andrei alla seconda mia stagione, non potrei fare questo al club. La prossima stagione sarò ancora qua".