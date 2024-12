MOTTA, David Luiz assente, per la Fiorentina vedremo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore della Juventus, Thiago Motta, oggi in conferenza stampa ha fatto il punto sugli assenti per la partita di domani sera con il Monza, con un occhio a quella con la Fiorentina del 29: "Non ci saranno domani Bremer, Cabal, Milik, Rouhi, Weah e Douglas Luiz. Valuteremo oggi Cambiaso. Su Douglas potrei anche portarlo ma per domani voglio tutti al meglio e vedremo per la Fiorentina".

Una delle mosse di Motta per tamponare le assenze nella retroguardia è Locatelli difensore centrale. Ecco la sua rspiegazione: "Ogni scelta è nel momento e per il bene della squadra. Manuel ha una capacità di adattarsi e di leggere le partite, nella comunicazione, nel modo che affronta il suo lavoro è capace di fare tante cose in squadra. Quando avremo bisogno potrà aiutarci. La sua posizione è da centrocampista, non invento niente, da difensore centrale ve l'ho detto ho parlato con lui ed era convinto di poter fare anche il centrale quindi quando ne avremo bisogno sarà di grande aiuto".