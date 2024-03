MOTTA, Classifica? Continuiamo a lavorare. Tra Viola e Roma...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Bologna Thiago Motta a fine gara ha parlato della sconfitta di misura con l'Inter, sia a Dazn che in sala stampa. Ma la classifica dice che il Bologna è ancora quarto a dieci giornate dalla fine. Sull'effetto che fa al tecnico, ha risposto: "Continueremo a lavorare come abbiamo fatto fino ad oggi. Dobbiamo recuperare energie, ma anche oggi abbiamo dimostrato che fisicamente stiamo bene".

Sulla gara ha aggiunto: "Per giocare con squadre come l'Inter dobbiamo fare bene tutte le fasi del gioco. Oggi abbiamo pagato una disattenzione. Sono una squadra che se va in vantaggio diventa difficile da attaccare. Loro difendono molto bene l'area e ripartono. Dobbiamo migliorare la nostra concentrazione".

Poi però sottolinea un "malvezzo" della serie A: "Ad andare in svantaggio succede che l'Inter gestire bene la partita, alla fine non si è giocato quasi niente e questa è diventata un po' un'abitudine del nostro campionato. Nervosismo per queste interruzioni finali? Di cinque minuti di recupero si è giocato pochissimo, quasi niente".

Poi a Radio Uno ha risposto su chi teme di più tra Roma e Fiorentina: "Se stanno bene, tutte e due sono temibili. Noi però dobbiamo solo pensare a noi e alla nostra partita contro l'Empoli. Poi da qui fino alla fine della stagione vedremo cosa riusciremo a fare"