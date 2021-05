MOTO, Lutto al Mugello: Dupasquier non ce l'ha fatta

Lutto nel mondo della Moto GP e del motociclismo. Il giovane pilota 19enne Jason Dupasquier ieri era stato vittima di un grave incidente durante le prove della Moto 3 al Mugello e dopo essere stato ricoverato ed operato all'Ospedale di Careggi, non ce l'ha fatta. A darne l'annuncio gli stessi organi della Moto GP.

We’re deeply saddened to report the loss of Jason Dupasquier



On behalf of the entire MotoGP family, we send our love to his team, his family and loved ones



You will be sorely missed, Jason. Ride in peace