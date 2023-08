MOSCARDELLI, Curioso di vedere il Pisa di Aquilani

FirenzeViola.it

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Davide Moscardelli, ex calciatore, nel corso dell'intervento a TMW Radio, all’interno di “Piazza Affari”, si è espresso anche su Alberto Aquilani, ex allenatore della Fiorentina Primavera e adesso a Pisa: “Soprattutto dopo essere arrivati alla finale Playoff, direi. Sono molto curioso di vedere Aquilani che ha questa grande opportunità. L’ho sentito tramite messaggio ed era molto carico. Il calcio “vero”, quello fuori dalle giovanili, è diverso, ma può far bene”.

Esteves, Barbieri, Miguel Veloso. Colpi interessanti per i nerazzurri…

“La società sta lavorando bene da stagioni, già da quando c’ero io. Deve essere bravo ora mister Aquilani. Sono andati via quasi tutti quelli che c’erano quando c’ero io, ma la sostanza è rimasta”.

Secondo lei Miguel Veloso l’ha chiesto proprio Aquilani?

“Miguel Veloso ha tanta qualità sui calci piazzati e in Serie B questo conta tanto. Non so se sia stata una richiesta di Aquilani stesso. Devo chiederglielo”.