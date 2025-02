Moreno commenta Inter-Fiorentina: "Abbiamo dimostrato una grande mentalità"

vedi letture

Nel post-partita di Inter-Fiorentina parola a Matias Moreno. Il centrale della Fiorentina, partito titolare per la seconda volta in campionato (nella posizione di terzino destro, in sostituzione dello squalificato Comuzzo) ha commentato così ai canali ufficiali del suo club la sconfitta subita sul campo dei nerazzurri: "Il secondo abbiamo mostrato la nostra mentalità e attitudine. Giocando così, in qualsiasi stadio possiamo fare molto bene, questo è il cammino. Il primo tempo abbiamo fatto molto bene, c'è da dire che il gol loro nasce da un pallone che era fuori ma non possiamo farci niente. Noi abbiamo fatto quello che potevamo fare, dopo nella ripresa abbiamo dimostrato tanta personalità. Sappiamo che dobbiamo essere concentrati al 100%. Dobbiamo pensare già al Como ora".

E sui suoi primi mesi in Italia, Moreno, difensore classe 2003 arrivato ad agosto dal Belgrano, ha commentato: "Sto provando a imparare l'italiano, comprendere la lingua rende il mio lavoro più facile, per quanto riguarda il ruolo giocherò dove chiede il mister.