MONTELLA, Sconfitta che pesa ma prestazione ok

Vincenzo Montella ha parlato così dopo la gara persa contro il Lecce per 1-0 ai microfoni di DAZN: "Penso che sia palese che si potesse vincere. Complimenti al Lecce perché è una neo-promossa che vince in trasferta. La gara è stata buona dal punto di vista temperamentale, la squadra era viva e in partita, vincendo tanti duelli. Ha creato. L'handicap è stato non riuscire a sbloccarla, poi dopo il gol abbiamo perso tranquillità e c'è stata frenesia. Sono orgoglisoo che sia stata versata ogni goccia di sudore, ma usciamo a testa alta perché i ragazzi hanno dato tutto".

Come sta Ribery?

"Non so, ha una fortissima contusione. A fine primo tempo era dispiaciutissimo. Tutti hanno dato il meglio, si può giocare più o meno bene ma la partita è stata ben interpretata per atteggiamento. Non mi sento di dire niente, non meritavamo neanche il pareggio ma solo di vincere. Il calcio è questo e va accettato".

Sente di avere la fiducia?

"Per avere la fiducia bisogna vincere, con questo atteggiamento sono convinto che la vittoria non tarderà ad arrivare".

Non ha pensato di cambiare modulo?

"Abbiamo messo Pedro, che veniva a giocare incontro. Siamo arrivati tantissime volte comunque dentro l'area. Vlahovic è arrivato tre volte davanti al portiere, una l'ha tirata alta. Forse solo Ribery non entra sempre in area, ma gli altri sì".

Che dire dei fischi?

"Questa sconfitta pesa, ma non c'è da recriminare e fa ancora più male. Se altre volte potevamo prendercela con noi stessa, stavolta è stato il calcio. I fischi vanno accettati".