MONTEFUSCO, I viola si sono suicidati tatticamente

"Mi meraviglio dell'atteggiamento della Fiorentina: al Napoli non si possono concedere 40 metri di campo a giocatori come Osimhen e Lozano. Se una squadra si mette così in avanti è facile trovarli in velocità. Il merito, anche della vittoria di ieri è di Spalletti. A differenza di altri allenatori, se deve cambiare qualcosa lo fa- l'allenatore Vincenzo Montefusco, analizzando la partita fra Fiorentina e Napoli ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, si è mostrato critico sull'atteggiamento tenuto dalla linea difensiva di Vincenzo Italiano. Montefusco ha poi aggiunto sui viola: "La Fiorentina è una buona squadra ma non può lottare per il vertice, aspettiamo esami più provanti per il Napoli".