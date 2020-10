MONTALI, Mestiere di tecnico legato a risultati. Sarri...

Gian Paolo Montali, dirigente sportivo ex Juve e Roma (ma simpatizzante tifoso viola) e attualmente Direttore Generale del Progetto Ryder Cup di golf, ha parlato a Radio1 Sport anche di calcio: "Sono favorevole all'ingresso di grandi gruppi stranieri, soprattutto a quelle famiglie che hanno un imprinting molto chiaro e preciso. Mi è piaciuto lo stile con cui la famiglia Friedkin si è avvicinata alla Roma. La proprietà di Commisso ha uno stile diverso, un po' più presente, ma entrambi possono fare il bene dello sport italiano. Credo che la fortuna del calcio sia avere delle proprietà non troppo coinvolte emotivamente nei progetti, perché altrimenti il rischio è perdere lucidità. Sarri alla Fiorentina? E' un grande allenatore, così come anche Iachini è un buon tecnico. Ma il mestiere dell'allenatore è legato ai risultati, non c'è niente da fare: ed è giusto che sia così perché altrimenti non esisterebbe la meritocrazia".