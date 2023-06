MONDIALE CLUB, A 32 squadre si gioca in Usa nel 2025

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - La prima edizione del Mondiale per club allargata a 32 squadre prevista per il 2025 è stata assegnata agli Stati Uniti. Lo ha annunciato Fifa. "Il processo di selezione del paese ospitante ha preso in considerazione i requisiti infrastrutturali e di servizio, nonché gli obiettivi strategici più ampi del torneo", ha dichiarato la Fifa in una nota rilasciata dopo la riunione del suo Consiglio tenutasi in videoconferenza. Gli Stati Uniti organizzeranno l'anno successivo, con Canada e Messico, la prima Coppa del Mondo di calcio con 48 Nazionali, invece di 32. (ANSA).