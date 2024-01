MOGGI, Carboni-Fiorentina? Non dovete chiedere a me

FirenzeViola.it

Di qualche ora fa la notizia di un interessamento della Fiorentina per Valentin Carboni, giocatore di proprietà dell'Inter in prestito al Monza. A smorzare questa possibilità è la stessa Inter, ma, come riporta Tuttomercatoweb, lo stesso agente Moggi all'uscita dalla sede nerazzurra dopo l'incontro coi dirigenti ha dribblato la risposta: "Non si parla di niente... Fiorentina? Non dovete chiedere nulla a me",.