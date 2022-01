MIRKOVIC, Vlahovic-Dybala coppia più forte della A

Zoran Mirkovic, uno dei pochi serbi che hanno preceduto Vlahovic alla Juventus giocando in bianconero dal '98 al 2000, ha parlato a TuttoJuve: "Ho pensato al gran colpo della dirigenza della Juventus, che sta per assicurarsi uno dei migliori attaccanti del prossimo futuro. Il mio pensiero è che con Dybala andrà a formare la coppia più forte di tutto il campionato italiano. Poi, onestamente, non so come verrà utilizzato da Allegri, ma la Juve avrà bisogno come il pane delle sue marcature. Nella Juventus, a differenza di altri club, c'è una grande pressione, ma per come lo conosco non è uno che si spaventa facilmente. Lo dimostra il fatto che i tifosi della viola, ad un certo punto, hanno iniziato a fischiarlo e a contestarlo. E questo lo ha caricato ancor di più, basta vedere il suo score tra Serie A e Coppa Italia. Ha un carattere vincente".