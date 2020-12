MINOTTI, Difesa risente della crisi globale. Pezzella...

L'ex difensore e ora opinionista a Sky Sport, Lorenzo Minotti, ha parlato del momento che stanno vivendo i viola. Queste le sue dichiarazioni: "I valori in rosa sono importanti, ma c'è sfiducia, c'è confusione. Prandelli ha bisogno di fare un lavoro profondo dove deve riuscire a mettere tutta la sua esperienza e la sua conoscenza: per questo è l'uomo giusto per la Fiorentina. Difesa? Risente della crisi globale, non c'è un'involuzione. Tutto viene visto in modo grigio e manca la freschezza. I giocatori con più esperienza devono trasmettere serenità affidandosi totalmente all'allenatore. Milenkovic e Pezzella, per esempio, di solito sono molto bravi nel gioco aereo: se non dominano in area è a causa del momento. Pezzella? Si parla di un leader che ha cercato di giocare anche non al top e può darsi abbia perso qualche sicurezza per caricarsi di troppe responsabilità. Sicuramente viene penalizzato, nonostante l'esperienza, dalla retroguardia a 4. Caceres? Se non si concentra perde molto, lo abbiamo visto nelle scorse stagioni".