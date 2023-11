MINA, Stasera importante. Stiamo crescendo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il difensore centrale colombiano della Fiorentina Yerry Mina ha parlato ai microfoni di SkySport nel pre partita di Fiorentina-Genk. Queste le sue parole: "Non abbiamo tempo per pensare alla partita scorsa. Penso che avremmo dovuto provare ad ottenere qualcosa in più ma adesso dobbiamo pensare soltanto alla gara di stasera. E' una partita importante per noi. Stiamo crescendo e vogliamo raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati in questa competizione".