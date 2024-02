MINA, È stato un onore, una parte sempre viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Yerry Mina, ormai nuovo difensore del Cagliari, saluta via social la Fiorentina e Firenze: "Prima di tutto voglio ringraziare Dio e tutta la famiglia Viola ️ per avermi fatto sentire sempre a casa. Auguro il meglio a tutte le persone del club, allo staff tecnico e ai compagni di squadra e che possano raggiungere grandi traguardi con questa bellissima famiglia. Nonostante il poco tempo, un pezzo del mio cuore sarà sempre viola. È stato un onore indossare questa maglia e far parte dellaFiorentina. Ti ricorderò sempre, famiglia Viola!".