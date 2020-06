MILINKOVIC-SAVIC, Guai a ginocchio: oggi la verità

Visita di controllo per Sergej Milinkovic-Savic. Il giocatore si sottoporrà oggi alle ore 18 a una risonanza magnetica al ginocchio alla clinica Paideia. Il centrocampista non ha infatti terminato l'allenamento per un problema, che al momento non crea troppi allarmismi, ma solo dopo i risultati degli esami potrà arrivare un responso più accurato sulle condizioni di salute del centrocampista serbo.