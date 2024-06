MILIK, Ko in Nazionale. Si dovrà operare al ginocchio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutta notizia per Arkadiusz Milik. L'attaccante della Juventus, impegnato ieri con la Nazionale polacca, ha riportato un infortunio nel match contro l'Ucraina. La punta bianconera è stato in campo soltanto per due minuti, costretto poi a lasciare il campo fra l'apprensione generale. Già al triplice fischio del match, il commissario tecnico Michat Probierz aveva annunciato amaramente: "Temiamo che Arkadiusz dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico, sicuramente non prenderà parte agli Europei e ho altri tre giocatori a rischio partenza. Dobbiamo prendere accordi con lo staff medico".

Che l'infortunio non fosse di poco conto si è intuito anche dal viso della fidanzata del giocatore, e nota influencer, Agata Sieramska ripresa dalle telecamere in lacrime al momento dell'abbandono dal campo da parte del calciatore. Nella giornata di oggi è anche arrivato il comunicato della Federazione polacca che ha annunciato l'operazione al ginocchio: "Durante l'amichevole contro l'Ucraina - si legge nella nota - la nazionale polacca ha riportato numerosi infortuni, uno dei quali, quello di Arkadiusz Milik, si è purtroppo rivelato così grave da escludere il giocatore dalla partecipazione alla fase finale del Campionato Europeo. Il giocatore tornerà al club e sarà costretto a sottoporsi ad un'artroscopia al ginocchio". Si ipotizza almeno un mese, sei settimana di stop.