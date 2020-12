MILIK, Juventus pronta ad offrire 10 milioni di euro

Secondo quanto riferito da SportMediaset, la Juventus avrebbe deciso di rompere gli indugi per arrivare ad Arkadiusz Milik pur ritenendo troppi i 18 milioni di euro richiesti dal Napoli. Probabile che gli azzurri possano accontentarsi anche di una cifra più bassa visto il contratto in scadenza nel giugno del prossimo anno. Un accordo potrebbe essere raggiunto sulla base di un esborso da 10 milioni di euro, che accontenterebbe tutte le parti in causa, compreso il polacco che andrebbe a guadagnare 4 milioni a stagione.