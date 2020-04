MILENKOVIC, Ho paura ma ne usciremo. Firenze...

Nicola Milenkovic parla del difficile momento che il calcio (come tutto il resto) sta vivendo. Ecco le sue parole al TGR Toscana: "Ho tanta paura in questo momento, non per me stesso ma per chi conosco, per la mia famiglia e per tutte le persone, perché tutto è successo velocemente in due settimane ed è letale. Speriamo che rispettando le regole usciremo presto dall'incubo. Firenze? È una città meravigliosa, il pubblico è fantastico e la Fiorentina è una società con forti ambizioni e una storia importante. Non dimentichiamo che ci hanno giocato Baggio, Batistuta, Rui e Antognoni e altri grandi campioni: questo è sufficiente a convincere chiunque a venire a giocare nella Fiorentina"