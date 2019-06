MILENKOVIC, È in campo dal 1' in Serbia-Lituania

Alle ore 20,45 la Serbia di Nikola Milenkovic scende in campo per la partita delle qualificazioni ai prossimi Europei, contro la Lituania. Il difensore della Fiorentina scende in campo dal 1': ecco le formazioni ufficiali dell'incontro.

Serbia (4-2-3-1): Dmitrovic; Rukavina, Spajic, Milenkovic, Kolarov; Maksimovic, Lukic; Jovic, Tadic, Kostic; Mitrovic.

Lituania (3-4-3): Bartkus; Klimavicius, Jankauskas, Palionis; Baravykas, Simkus, Slivka, Andriuskevicius; Cernych, Laukzemis, Novikovas.