MILENKOVIC, Difficile rimanga: Inter e Napoli pronte

Un anno fa la Fiorentina riuscì a prolungare il contratto di Nikola Milenkovic anche per l'assenza di offerte particolarmente allettanti, dato che a farsi avanti in maniera concreta fu solo il West Ham. Non sarebbe stato un grande passo in avanti nella carriera del serbo che, per questo motivo, accettò il prolungamento per una stagione, fino a giugno 2023 e soprattutto in attesa di offerte migliori.

Adesso la situazione è cambiata. Intanto perché la Fiorentina ha vissuto una stagione completamente diversa, centrando il ritorno in Europa. E poi perché anche la stagione del centrale serbo ha confermato la sua crescita. Ora Milenkovic è un obiettivo concreto dell'Inter, che aspetta di affondare il colpo per concretizzare la cessione di Skriniar al PSG. Ma sullo sfondo c'è anche il Napoli, che tratterebbe il serbo per il dopo Koulibaly. Insomma, interessi concreti da parte di club che il prossimo anno giocheranno la Champions e che rendono molto complicata la permanenza del difensore (con rinnovo per una ulteriore stagione, come accadde un anno fa).