MILAN, Tegola Florenzi: si dovrà operare al ginocchio

Il Milan negli Usa si è preso la soddisfazione di battere il City di Haaland ma deve fare i conti con l'infortunio di Florenzi che ha avuto la peggio in uno scontro di gioco proprio con il campione norvegese. La risonanza magnetica effettuata oggi ha evidenziato - come riporta il comunicato del Milan -un danno legamentoso e meniscale, con la conseguente necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico in artroscopia. Brutte notizie quindi per Paulo Fonseca che non avrà a disposizione il giocatore in questa prima parte di stagione. Nei prossimi giorni infatti il calciatore lascerà gli Usa e farà ritorno in Italia per effettuare l'operazione e iniziare successivamente la riabilitazione.

Il report del club: "Alessandro Florenzi è stato oggi sottoposto a risonanza e valutazione specialistica che hanno evidenziato un danno legamentoso e meniscale, con la conseguente necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico in artroscopia. Nei prossimi giorni il giocatore tornerà in Italia per effettuare l'operazione".