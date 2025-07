Milan, non convocati Adli, Theo Hernandez e Bennacer per il ritiro estivo

Sta per prendere il via la nuova avventura rossonera di Allegri, con il ritiro che prenderà il via domani, lunedì 7 luglio. È stato per questo diramato l’elenco dei convocati che prenderanno parte al ritiro in vista della prossima stagione. Sono quindi arrivate le ufficiali esclusioni di Yacine Adli, di Bennacer e anche quella di Theo Hernandez (prossimo, ormai, a trasferirsi all'Al Hilal con un'intesa di massima sulla base di 25 milioni di euro), che non saranno quindi valutati da Allegri.

Il francese ex viola dovrà quindi trovarsi una nuova sistemazione in vista della prossima stagione. Negli scorsi giorni è stato riportato l’interesse del Sassuolo, come riportato da TuttoSport, mentre secondo il Corriere dello Sport Adli avrebbe estimatori anche in Arabia Saudita e Qatar.

Oltre ai nomi già fatti manca, per motivi slegati al mercato, Santagio Gimenez in quanto è impegnato con la propria nazionale, quella del Messico nella Gold Cup. A tempo debito tornerà a far parte del gruppo di Max Allegri a differenza di coloro che non rientrano nel nuovo progetto tecnico dell'allenatore toscano.