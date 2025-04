Milan-Fiorentina: tutte le modalità per seguire la partita in diretta

vedi letture

La sfida tra Milan e Fiorentina, in programma domani, sabato 5 aprile 2025, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport. Gli appassionati potranno seguirla su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Per gli abbonati di DAZN, sarà possibile guardare la partita anche tramite l'app DAZN, disponibile anche sul decoder Sky Q.

Inoltre, per chi preferisce sarà disponibile la diretta testuale su FirenzeViola.it e la radiocronaca in diretta dallo stadio su Radio FirenzeViola.