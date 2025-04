Milan, Conceicao annuncia: "Gimenez salterà la trasferta di Udine"

A ventiquattro ore da Udinese-Milan, il tecnico del Milan Sergio Conceiçao ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato in programma al Friuli, gara valida per la 32^ giornata di Serie A.

Come mai cambia spesso all'intervallo?

"Sembra una contraddizione, ma io non schiero i giocatori per toglierli all'intervallo. Penso a come vanno le partite cercando poi di gestire o di cambiare per aiutare i ragazzi. In base alle sensazioni che ho in settimana, scelgo il piano di gioco, che poi magari cambia, soprattutto se andiamo in svantaggio".

Jovic è in forma... Sta valutando il suo possibile inserimento in squadra?

"Il 4-4-2 è uno dei moduli che mi piace di più, ci ho giocato tanti anni. Ma non siamo ancora equilibrati e solidi per giocare con due punte, più Leao che attacca molto, Theo che attacca molto, terzini di spinta. Puoi essere offensivo anche con una sola punta".

Come sta Santiago Gimenez dopo i problemi degli ultimi giorni?

"Questo posso dirlo: Santi domani sera non ci sarà".

State pensando anche ad un nuovo modulo?

"Sono successe tante cose: Loftus-Cheek che va in ospedale, Thiaw col mal di stomaco, Walker che si fa male a casa. Sono cose che non possiamo controllare. Su quello che possiamo controllare, stiamo pensando anche a dinamiche diverse per la squadra".