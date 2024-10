MILAN, Batte il Brugge 3-1: primi 3 punti in Champions

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan batte il Brugge 3-1 grazie ad una doppietta di Reijnders nella ripresa e conquista i primi tre punti in questa fase della Champions. La partita in realtà viene sbloccata da Pulisic al 34' del primo tempo che con l'espulsione con rosso diretto di Onyedika al 40' lasciava presagire una ripresa tranquilla. Al 51' però il Brugge raggiunge il pareggio con Sabbe e rimette tutto in discussione.

I cambi di Fonseca (Okafor per Leao che viene fischiato e Chukwueze per Loftus-Cheek) funzionano e il Milan riprende la partita in mano e torna in vantaggio al 61' con Reijnders che sigla la doppietta personale al 71' (su assist proprio dei nuovi entrati). Al 75' Fonseca inserisce anche Camarda che diventa il più giovane italiano ad esordire in Champions, a 16 anni e 226 giorni (battendo il record di kean che durava dal 2016): all'87' mette anche la palla in rete ma il gol viene annullato dal VAR per fuorigioco.