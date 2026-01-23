Messa in suffragio di Commisso, diretta web e diffusione audio all'esterno del Duomo

vedi letture

La Fiorentina sta organizzando la Santa Messa in suffragio del Presidente Rocco Commisso, che verrà celebrata lunedì 26 alle ore 18:00 nel Duomo di Firenze. Il club per venire incontro a chi non riuscirà ad entrare o non potrà assistere di persona ha previsto la diretta streaming della Celebrazione sui canali web e social della Fiorentina. Sul sagrato del Duomo, inoltre, attraverso apposito impianto audio, verrà diffusa all’esterno la Funzione.