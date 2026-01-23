Messa in suffragio di Commisso, diretta web e diffusione audio all'esterno del Duomo
FirenzeViola.it
La Fiorentina sta organizzando la Santa Messa in suffragio del Presidente Rocco Commisso, che verrà celebrata lunedì 26 alle ore 18:00 nel Duomo di Firenze. Il club per venire incontro a chi non riuscirà ad entrare o non potrà assistere di persona ha previsto la diretta streaming della Celebrazione sui canali web e social della Fiorentina. Sul sagrato del Duomo, inoltre, attraverso apposito impianto audio, verrà diffusa all’esterno la Funzione.
Pubblicità
News
Paratici fiorentinizzi la Fiorentina. Vanoli, Kean e Gudmundsson sotto esame per il futuro. Mi piacerebbe Catherine Commisso presidentessa. Servono ancora due colpi di mercatodi Luca Calamai
Le più lette
1 Paratici fiorentinizzi la Fiorentina. Vanoli, Kean e Gudmundsson sotto esame per il futuro. Mi piacerebbe Catherine Commisso presidentessa. Servono ancora due colpi di mercato
2 I Commisso nel segno della continuità. Paratici garante tecnico per una nuova via. Se parte Ranieri, caccia a due difensori
4 Ecco Jack Harrison: "Porterò qui gli insegnamenti di Bielsa. Una parola per descrivermi? Intensità"
Copertina
FirenzeViola10 giorni alla fine del mercato: necessari un difensore e due uscite, il resto "dipende"
Info viabilità e parcheggi per i tifosi per Fiorentina-Cagliari: caos per la chiusura di Ponte al Pino
FirenzeViolaKean oggi non si è allenato in gruppo. Forfait per Fiorentina-Cagliari sempre più vicino
Lorenzo Di BenedettoFabbian darà tante opzioni ma il mercato deve ancora dire tanto. Servono due colpi per uscire definitivamente dall'incubo retrocessione. Kean preoccupa, il gol di Piccoli è stato più importante di quello che possa sembrare
Angelo GiorgettiCommisso, che occasione persa. I rimpianti della città e le colpe di chi non ha aiutato il presidente a capire Firenze. Ora attesa per Catherine. In campo la Fiorentina si rialza: Kean più forte, Piccoli più utile
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com