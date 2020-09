MERCATO, Preso Munteanu: domani in città

INDISCREZIONI DI FV RANIERI, VICINISSIMO ALLA SPAL: DOMANI SI CHIUDE Luca Ranieri è sempre più vicino alla Spal. Dopo l'accordo tra le due società ieri, quando al centro sportivo della Fiorentina Firenzeviola ha documentato la presenza del ds Giorgio Zamuner, il giocatore è pronto a trasferirsi a Ferrara,... Luca Ranieri è sempre più vicino alla Spal. Dopo l'accordo tra le due società ieri, quando al centro sportivo della Fiorentina Firenzeviola ha documentato la presenza del ds Giorgio Zamuner, il giocatore è pronto a trasferirsi a Ferrara,... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA La ripresa del campionato è sempre più vicina, così la Fiorentina si prepara al ritorno in campo contro il Torino. In vista del quale il gruppo di Beppe Iachini, oggi, sosterrà un'unica seduta a porte chiuse alle ore 9:30. La ripresa del campionato è sempre più vicina, così la Fiorentina si prepara al ritorno in campo contro il Torino. In vista del quale il gruppo di Beppe Iachini, oggi, sosterrà un'unica seduta a porte chiuse alle ore 9:30. RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 17 settembre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi