MENCUCCI, Mazzarri mi resta antipatico...

Queste le parole dell'amministratore delegato della Fiorentina Sandro Mencucci intervenuto presso la sede di Piazza Signoria della filiale super-flash della Cassa di Risparmio di Firenze in occasione della presentazione di un mega-poster con lui ritratto che verrà distribuito nei prossimo giorni con il giornale La Nazione: ''Scherzando sull'orario di Fiorentina-Napoli posso dire che si poteva giocare anche di mattina per cogliere di sorpresa i napoletani. Ancora di preciso però non so quando giocheremo. Almeno abbiamo verificato che i tifosi sono sempre vigili e si informano sempre della propria squadra. L'evento di far uscire questo poster in occasione della partita di venerdì è significativo, perché un risultato positivo ci consentierebbe di fare un sostanziale passo avanti in classifica. Antipatia verso Mazzarri e De Laurentiis? Il presidente del Napoli è in grande imprenditore, mentre Mazzarri è mi piuttosto antipatico...''