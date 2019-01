MENCUCCI, DV-tifosi? Tutti intelligenti. Sul mercato....

Sandro Mencucci, Presidente della Fiorentina Women's FC e membro del cda della società viola, ha parlato ieri sera dal Ballo delle Debuttanti, manifestazione organizzata dall'ANT in collaborazione con le Promesse Viola. Queste le sue parole: "La Fiorentina è sempre vicina ad iniziative benefiche come questa. I quarti contro la Roma? Le partite da dentro-fuori sono le più interessanti. Il fatto che sia contro la Roma poi renderà la sfida uno spettacolo: fossi un tifoso non me lo perderei. Il mercato viola? Pantaleo Corvino è sempre pronto, in qualunque momento e in qualunque ora. Se lo chiamate, lo trovate a lavorare. Quindi dovete sentire lui (ride, ndr). Zaniolo? I ragazzi maturano in momenti diversi. La Fiorentina non ha niente da recriminare su quello che è stato fatto: facciamo solo un grande in bocca al lupo a questo ragazzo. Le Women? Sono un po' malaticce, colpite dall'influenza di stagione. Domani (oggi, ndr) c'è la sfida di Coppa Italia contro il Verona e vogliamo dimostrare il valore della nostra squadra: sono sicuro che così avverrà. Chievo-Fiorentina? Ho detto stamani al mister: 'Mi hai fatto un check-up al cuore, se sono sopravvissuto vuol dire che va tutto bene'. Alla tv ho sofferto come una bestia, ma alla fine il risultato è stato bello. Ho fatto anche i complimenti a Muriel: non ha ancora sbagliato un colpo. Della Valle-tifosi? Siamo tutte persone intelligenti, non c'è motivo che ci sia una frattura. Se c'è stata una frattura si ricomporrà".