MEDIASET, Idea scambio tra Paquetà e Milenkovic

Lucas Paquetà alla Fiorentina e Nikola Milenkovic al Milan: i due club, secondo quanto riferisce l'edizione odierna di SportMediaset su Italia Uno, starebbero studiando questo scambio che potrebbe soddisfare tutte le parti in causa. I rossoneri sono alla ricerca di un difensore centrale e il primo nome della lista, su precisa richiesta di Stefano Pioli, è proprio quello del giocatore serbo che è in scadenza con i viola nel 2022 e che non sembra intenzionato a rinnovare il suo contratto. Milenkovic è molto apprezzato a Milanello anche per la sua duttilità in quanto è in grado di giocare sia da centrale che da terzino destro. Il brasiliano, invece, non è più centrale nell'idea di calcio del tecnico milanista, come testimonia anche lo scarso impiego in questa stagione, mentre è molto apprezzato dal club gigliato ed in particolare da Iachini. Le due società stanno per questo studiando uno scambio di prestiti con diritto di riscatto.