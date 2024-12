MCKENNIE, Kean? Alla Juve alcuni gli andavano contro

FirenzeViola.it

Amico fuori dal campo ed ex compagno ai tempi della Juventus, Weston McKennie, come riporta Tuttosport, ha speso parole al miele per Moise Kean, soffermandosi anche sulla gestione dell'attaccante da parte della Juventus. Queste le sue dichiarazioni: "Ho parlato al telefono con lui prima dell'ultima partita di Coppa Italia. Ha tutte le carte in regola: è una bestia, ha forza, velocità, qualità, e tutte le capacità per fare la differenza. Aveva solo bisogno di un allenatore o di qualcuno che credesse in lui, che gli desse fiducia, minutaggio in partita e che sapesse far emergere quel lato di lui. Non sono affatto sorpreso che stia avendo questo tipo di stagione. Gli ho anche detto che spero continui così, perché lo merita".

E poi: "Quando era qui, c'erano molte persone che dubitavano di lui e che gli erano contro, ed è stato un po' ingiusto. Solo perché è un attaccante e si pretende che faccia gol, ma è difficile farlo quando entri negli ultimi 10 minuti di ogni partita o quasi".