MAZZOCCHI, Ricevuto una lezione da Prandelli: forza!

Lo storico volto di Rai Sport Marco Mazzocchi, ha utilizzato il proprio profilo Twitter per scrivere un messaggio dopo le dimissioni di Cesare Prandelli da tecnico della Fiorentina: "Troppo facile apparire quando il vento soffia alle tue spalle. È quando fatichi e ti credi debole che è difficile. Oggi abbiamo ricevuto una lezione. Che non è una vergogna ammettere di non sentirsi all'altezza. E che ci vuole coraggio e umiltà ad ammetterlo. Forza Prandelli!".

Troppo facile apparire quando il vento soffia alle tue spalle.

È quando fatichi e ti credi debole che è difficile.

Oggi abbiamo ricevuto una lezione.

Che non è una vergogna ammettere di non sentirsi all'altezza.

E che ci vuole coraggio e umiltà ad ammetterlo.

Forza #Prandelli! — Marco Mazzocchi (@officialmaz) March 23, 2021