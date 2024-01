MAZZARRI, Ngonge? Potrebbe essere impiegato già domani

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A margine della conferenza stampa della vigila della finale di Supercoppa tra Napoli e Inter, il tecnico dei partenopei Walter Mazzarri ha parlato anche dell'ex obiettivo viola e nuovo calciatore del Napoli Cyril Ngonge: "Ci ho parlato, è disponibile e penso sia in un buon grado di preparazione. Potrebbe essere impiegato, sarò io a capire se è il caso, perché è arrivato in un gruppo. Vedrò: sarà più difficile vederlo che no".