Massimo Mauro su Fiorentina-Inter: "Giocare contro i viola non facile, ma Inzaghi sa reagire"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex calciatore Massimo Mauro è tornato sullo scivolone dell'Inter a Firenze: "Non è una passeggiata di salute giocarci contro, i nerazzurri sanno soffrire e lo hanno dimostrato. Ha un organico di valori altissimi - Lautaro e Thuram, Calha e Barella, aggiunga lei gli altri se vuole - e un allenatore che ha insegnato come si resiste e come si reagisce".