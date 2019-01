Come riporta il sito dell'esperto di mercato Alfredo Pedullà, la Juventus Under 23 sta cercando di movimentare questi ultimi giorni di mercato e ieri ha chiuso l’operazione relativa ad Edoardo Masciangelo a titolo definitivo: il terzino sinistro ex Piacenza è in arrivo dal Lugano ma per qualche stagione ha militato nel settore giovanile della Fiorentina.