MARTORELLI, Il calcio italiano è tornato protagonista

© foto di Federico De Luca

L'operatore di mercato, Giocondo Martorelli, ha parlato a TMW dello stato di salute del calcio italiano che ha portato due squadre in finale delle coppe europee: "Spesso se ne parla male. Ma il nostro calcio è tornato protagonista, la Fiorentina è in finale, l’Atalanta ha vinto l’Europa League, l’anno scorso l’Inter è arrivata in finale di Champions. Questi sono grandi risultati. Non è come molti vogliono far credere".