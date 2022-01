MARTORELLI, Ikonè sarà un valore aggiunto per i viola

Un po' di valutazioni di mercato di Giocondo Martorelli, agente di lunga esperienza, intervistato da TMW. Si parte analizzando alcuni dei colpi già messi a segno come Ikonè dalla Fiorentina e Boga dall'Atalanta. "Innanzitutto rivolgo a tutti i migliori auguri per il 2022. Parlando di Ikonè è un giocatore molto valido, i viola hanno fatto una scelta oculata e può essere un valore aggiunto per una squadra che in avanti fa tanto. Poter contare su un giocatore con queste caratteristiche sarà importante, pian piano la Fiorentina sta mettendo le basi per un futuro molto serio e significativo. Quanto a Boga è un talento assoluto e può dare all'Atalanta quel qualcosa in più a livello di imprevedibilità, nell'uno contro uno crea superiorità numerica e può essere l'uomo giusto per scardinare le difese chiuse. L'Atalanta non si stanca mai di stupire ed è pronta sempre a migliorare la rosa".

Scamacca può partire in questo mercato? "La vedo una cosa complicata, il Sassuolo peraltro è una bottega cara. L'Inter o la Juve o altri club prima dovrebbero cedere per prendere poi un giocatore di questo livello. Oggi, in questo mercato, non vedo club in condizione di fare un investimento da 25-30 milioni".