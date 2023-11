FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato dal Secolo XIX, il portiere del Genoa Josep Martinez è tornato sull’incontro perso al debutto contro la Fiorentina: “Il Genoa sta cavalcando l'onda giusta. Avete visto che, per ora, nessun avversario è riuscito a metterci sotto? Fatta eccezione per la Fiorentina, che ce l'ha fatta, gli altri erano in difficoltà”.