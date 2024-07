MAROTTA, Escludo interesse per Alonso e Gudmundsson

NOTIZIE DI FV COME DARE TORTO A ZANIOLO? LA VIOLA NON HA PIU' APPEAL (PURTROPPO) Quali sono i presupposti perché il tifoso viola debba essere fiducioso verso il nuovo corso della Fiorentina, quanti segnali arrivano che ci possano far sperare in un futuro promettente? Nessuno, purtroppo. Sono cosciente che il mercato ufficiale è appena... Quali sono i presupposti perché il tifoso viola debba essere fiducioso verso il nuovo corso della Fiorentina, quanti segnali arrivano che ci possano far sperare in un futuro promettente? Nessuno, purtroppo. Sono cosciente che il mercato ufficiale è appena... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 04 luglio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi