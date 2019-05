Pierpaolo Marino, ex ds di Udinese, Napoli e Atalanta ha parlato della lotta salvezza. Queste le sue parole: "Inter-Empoli è una partita in cui i valori tecnici si annulleranno a favore dei fattori motivazionali e della condizione. È una partita aperta a qualsiasi risultato così come quella fra Fiorentina e Genoa. Chiesa? Per me andrà alla Juventus".