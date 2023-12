MARELLI, Rosso a Zalewski dubbio. C'è un mani di Mancini

FirenzeViola.it

Luca Marelli, ex arbitro oggi opinionista a Dazn nel commentare i principali episodi arbitrali della gare di Serie A, nel post gara di Roma-Fiorentina ha analizzato così il match: "Sull'espulsione di Zalewski ho qualche dubbio perché se il primo giallo è netto, per SPA, sulla seconda ammonizione invece secondo me Rapuano è stato severo perché c'è solo un tocco sulla punta di Kayode. È stata punita l'imprudenza ma secondo me c'è qualche dubbio".

E sul rosso a Lukaku?

"Lì nessun dubbio: la gamba è alta e l'intervento è irruento. Era da rosso. Ma c'è un altro episodio che era sfuggito in diretta".

Quale?

"Attorno all'80esimo è stato fischiato un fallo in attacco di Quarta su Mancini. Il fallo è inesistente, ma c'è di più: Mancini allontana il pallone con il braccio. Non so perché il VAR non abbia valutato questo episodio".